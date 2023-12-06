Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 Aralık Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|54067
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ESENYEL SK., GEDİZ SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN, YELKEN SK.
|07.12.2023
|09:00
|17:00
|54179
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVŞANTEPE
|AZİZE SK., CEM SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MUTLULUK SK., OKSAN, OKŞAN SK.
|07.12.2023
|09:00
|17:00
|54264
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|BAYHAN SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, GÜNEYSU CD., HACI İSHAK SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAZIM GÜNEŞ SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|07.12.2023
|09:00
|17:00
|54290
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, DEREKÖY, HAYRİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE
|208. CD., 231. CD, 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2938., 2947., 2953., 3101., 4 TEMMUZ SK., AYDIN, AYDIN SK., BAĞ SK., BAŞAK SK., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., DARIYER, EMEK SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GÖLCÜKLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, ILAYDA DEMIR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARTAL, KARTAL SK., KISIKYOL, KONUT SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, SEYRAN SK., SULTAN BAYBARS, YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYTİN SK., ZİRVE SK.
|07.12.2023
|09:00
|17:00
|54319
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETİYE
|AKYOL SK., ATATÜRK CD, DÜZALAN, DÜZALAN SK., ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, YENİ SK.
|07.12.2023
|09:00
|17:00
|54372
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN
|BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK.
|07.12.2023
|09:00
|17:00
|54400
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, OSMANİYE, SAFİYE, ULAŞLI YALI
|101. CD., 1135. SK., 1137. SK., 1138. SK., 1146. SK., 1147., 202. CD., 2107. SK., 2825., 3089, ADALET SK., AMİRAL, ATLAS SK., BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIR MEVKII, DOGA KENT MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., KADER, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN SK., SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ
|07.12.2023
|09:00
|17:00
|54418
|KOCAELİ
|İZMİT
|AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, BULDUK, ÇAĞIRGAN, ÇAKMAKLAR, ÇAVUŞLU, FETHİYE, ŞEREFSUNGUR, TAHTALI, TATARAHMET, TERZILER, TERZİLER, UZUNÇİFTLİK
|BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK.
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|09:00
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