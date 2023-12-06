AMATÖRDE SONUÇLAR

U14
Körfez ilçesi birlik:10
Kirazliyali Spor:0
Sağlık Fikret Türk
1. Küme
Şirin Spor :2
Seka Doğan Spor: 0
Sağlıkçı: Şenol Akman
U.14
TAVŞANCIL SPOR:0
GÜMÜŞ SPOR:7
SAGLIKÇI YOK
U 14
Osmanlı 41:0
Hisareynspor: 12
U14 L
Çayırova Güzeltepe Spor:6
Çerkeşli Spor: 2
Saglıkçı Yok
U 14
Kocaeli 61 fk: 0
Cayirtepe gençlik spor :3
Sağlıkçı yok
U14
Yenikent Korupark:2
Beylikbağı: 1
Sağlıkçı yok
U14
Çayırova spor :1
Çayırova g b spor: 2
Sağlıkçı yok
U 14 L
GEBZE ANİBAL SPOR:0
DARICA BİRLİK SPOR:5
SAGLIKCI:YUSUF KİRENLİ
U-14
Kocaeli 1937 Seka:2
Yahya Kaptan:0
Sağl.yok
U14
Bagcesme spor :1
Yeşilova spor :1
Kartepe Master :4
Gölcük Master:0
U 14
Gölcük şirinköy spor:1
Gölcük gençler birligi spor: 0
Sag İsmail Koca
U14
Yavuz Spor. 1
Öncü Spor. 3
Sağ. Sami Ayyıldız
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.