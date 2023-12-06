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AMATÖRDE SONUÇLAR

Kocaeli Amatör Futbol Liglerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte toplu sonuçlar...

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AMATÖRDE SONUÇLAR mask

U14

Körfez ilçesi birlik:10
Kirazliyali Spor:0
Sağlık Fikret Türk

1. Küme

Şirin Spor :2
Seka Doğan Spor: 0
Sağlıkçı: Şenol Akman

 U.14

TAVŞANCIL SPOR:0
GÜMÜŞ SPOR:7

SAGLIKÇI YOK

U 14

Osmanlı 41:0
Hisareynspor: 12

U14 L

Çayırova Güzeltepe Spor:6
Çerkeşli Spor: 2
Saglıkçı Yok

 U 14

Kocaeli 61 fk: 0

Cayirtepe gençlik spor :3
Sağlıkçı yok

U14

Yenikent Korupark:2
Beylikbağı: 1
Sağlıkçı yok

U14

Çayırova spor :1
Çayırova g b spor: 2
Sağlıkçı yok

U 14 L

GEBZE ANİBAL SPOR:0
DARICA BİRLİK SPOR:5

SAGLIKCI:YUSUF KİRENLİ

 U-14

Kocaeli 1937 Seka:2
Yahya Kaptan:0
Sağl.yok

U14

Bagcesme spor :1
Yeşilova spor :1

Kartepe Master :4
Gölcük Master:0

U 14

Gölcük şirinköy spor:1
Gölcük gençler birligi spor: 0
Sag İsmail Koca

 U14

Yavuz Spor. 1
Öncü Spor. 3
Sağ. Sami Ayyıldız
# sağlık, Kartepe, Çayırova

06 Ara 2023 - 23:00 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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