Vakitsiz öten horozlar için yasa çıkardılar

Fransa'nın kırsal bölgelerine taşınan ve horozların ötüşü, köpeklerin havlaması, tarım makinesi gürültüsü ya da gübre kokusundan rahatsız olan kişilerin şikayette bulunması artık o kadar kolay olmayacak.

Euronews'te yer alan habere göre, Fransız parlamentosu, komşular arasındaki çatışmaları sınırlamayı ve " yeni kırsal bölge sakinlerinin" çiftçilere karşı "kötü niyetli" davalar açmasını önlemeyi amaçlayan bir yasayı kabul etti.

İktidardaki çoğunluk milletvekili Nicole Le Peih tarafından sunulan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından desteklenen yasa tasarısı 12'ye karşı 78 oyla kabul edildi ve Senato'ya oylanması için gönderildi.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Bu yasa, işleri sadece bizi beslemek olan çiftçilere karşı kötü niyetli davalara son verecek. Bu sağduyulu bir teklif, çiftçilerin sağduyusu" dedi.

Fransa ve komşu ülkeler, köylülerle yeni komşuları arasında uzun bir çatışma geçmişine sahip.

500 DAVA AÇILDI

BFM TV'ye göre, şu anda yaklaşık 500 çiftçi, çiftliklerinden yayılan gürültü veya kokulardan rahatsız olan komşuları tarafından açılan davalarla karşı karşıya.

2019 yılında, Yeni Aquitaine bölgesindeki Saint-Pierre-d'Oleron adasında yaşayan horoz Maurice'in susturulması için açılan davayı sahibinin kazanmasının ardından 'zamansız' ötmeye devam etmesine izin verilmişti.

Yeni yasa daha geniş kapsamlı olup, hiçbir sakinin, kendisi gelmeden önce orada çalışan çiftçilerin faaliyetlerine karşı çıkmak için yasayı kullanamayacağını öngörüyor.

Yani yeni komşu kendisinden önce yürütülen bir faaliyetten rahatsız olursa, şikayette bulunamayacak.

"Bu aynı zamanda tüm ülkede tek tip uygulamayı garanti altına almanın da bir yolu" diyen Nicole Le Peih, bununla birlikte, mahallede "anormal rahatsızlıklardan" sorumlu olanlara " açık çek" verilmeyeceğini de vurguladı.

Şikayet sebebi olan faaliyetin, özellikle çevresel konularda, mevzuat veya yönetmeliklere uygun olmaması halinde, faaliyeti gerçekleştiren kişi cezai yaptırımların hedefi olmayı sürdürecek.

Kaynak: sözcü