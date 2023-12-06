06 Ara 2023 - 23:38- Asayiş G:

7 aracın lastiğini patlattı, 'Sanki adam öldürdük' dedi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme atıp, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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7 aracın lastiğini patlattı, 'Sanki adam öldürdük' dedi mask

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

KÜFÜR ETTİ, TEKME SALLADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi
# sağlık

06 Ara 2023 - 23:38 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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