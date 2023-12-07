Akaryakıta indirim geldi!

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma, benzinle motorin fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.
İŞTE MOTORİNDE YENİ FİYATLAR
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de 37,13 liraya geriledi.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.