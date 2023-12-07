- Ekonomi

Akaryakıta indirim geldi!

Brent petrolde yaşanan dalgalanmayla motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmadı.
Akaryakıta indirim geldi! mask

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma, benzinle motorin fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

İŞTE MOTORİNDE YENİ FİYATLAR

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de 37,13 liraya geriledi.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
# Akaryakıt, indirim, yeni, Ankara, Zam

07 Ara 2023 - 00:44 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.169.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL