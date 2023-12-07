Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü. Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü. Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.