- Asayiş

Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu

Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde ölü bulundu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü. Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# inceleme, Darıca, eğitim

07 Ara 2023 - 01:17 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.208.860 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL