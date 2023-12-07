Ümit Özdağ’dan kayyum valiye Şeyh Sait tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Diyarbakır'da yapımına başlanan bulvara verilen isime dikkat çeken Özdağ, büyükşehir belediyesine kayyum olarak atanan Vali Ali İhsan Su'ya ve AKP iktidarına sert tepki gösterdi.

"MADEM ŞEYH SAİT BULVARI YAPACAKTINIZ NEDEN KAYYUM ATADINIZ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gönderisini alıntılayan Özdağ, şu ifadeleri kullandı;

*Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali Diyarbakır’da Şeyh Sait Bulvarı inşa ediyor.

*Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan haininin ismini asıldığı şehirde inşa ettiği bulvara verir?

*Madem Şeyh Sait bulvarı yapacaktınız neden kayyum atadınız? HDP’de yapardı Şeyh Sait bulvarını.

*Siz yapmaya devam edin. Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz.

Kaynak: sözcü