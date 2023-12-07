BAŞKAN SARI'DAN 'YEREL SEÇİM' AÇIKLAMASI!

İKİ VEKİLİMİZ GELECEK

Adaylaşma sürecinin nasıl olacağından bahseden Sarı, “Cuma günü Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün ve Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer kentimize gelecekler. Genel merkez tarafından ilimizdeki yerel seçim süreci ile ilgili görevlendirilen bu iki kıymetli milletvekilimiz ile iki gün sürecek örgüt çalışmaları yapacağız. Tüm ilçe başkanları ve yerel seçim adaylarıyla yapılacak görüşmeler neticesinde süreç ve yöntemle ilgili tüm detaylar netleşecektir.” dedi.

REKOR SEVİYEDE BAŞVURU

Aday başvurularının rekor seviyede olduğunun da altını çizen Bülent Sarı, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimler için Kocaeli’de partimize yapılan adaylık başvuru sayısı 200’ü geçti. Bu sayı 2019 yılında yapılan başvuru sayısının 3 katından fazla. Partimizin ikinci yüzyılında belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için talebin yüksek olması bizler açısından umut verici bir tablo. Tüm örgütlerimizle birlikte adaylaşma sürecini en doğru biçimde ilerleteceğiz. Belediye başkan adaylarımızın belli olmasıyla birlikte saha çalışmalarına hız verecek ve yerel seçimlerde Kocaeli’de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandıracağız.” diye konuştu.

SANDIKLARIMIZ HAZIR

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli örgütünün sandık örgütlenmesi ile ilgili de bilgi veren Sarı şunları söyledi: “Kocaeli’deki 4327 sandık için bir asil, bir yedek, bir de müşahit atamaları şimdiden tamamlandı. Seçim takvimine göre sandık bölgelerinin belli olmasıyla birlikte ilave sandık atamalarını da hızlıca gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Kocaeli ilinde seçmen iradesinin sandığa yansıması hususunda en büyük garantör Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Örgütleri olacaktır.’’

BÜYÜKŞEHİRİ KAZANACAĞIZ

2024’te en büyük başarıyı Kocaeli’de yakalayacaklarını vurgulayan Başkan Sarı son olarak şunları söyledi: ‘’19 yıldır bu kenti mevcut iktidar yönetmektedir. Maalesef ki Kocaeli, ileri gideceğine geriye gitmiştir. Kocaeli hala sosyal demokrat belediyeciliğin eserlerinden faydalanmaktadır. 2024 yılında en büyük başarıyı yakalayacağımız yerlerden birinin Kocaeli olacağının altını önemle çizmek istiyorum. Şehrimizi tıpkı eski günlerdeki gibi, Türkiye’nin üst sıralarına taşımak ve CHP bayrağını tekrar göndere çekmek için tüm örgütümüzle mücadele edeceğiz.’’