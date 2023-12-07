40.Kocaeli Rallisi Kocaeli'de düzenleniyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal zenginlikleri ve su sporları potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak Kocaeli'yi doğa ve su sporlarının merkezi yapma hedefi doğrultusunda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 40. Kocaeli Rallisi Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. Ayak yarışı 08-10 Aralık tarihleri arasında sporun başkenti Kocaeli’de düzenleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER) iş birliğinde düzenlenen, otomobil sporlarının en önemli spor organizasyonları arasında yer alan rallide 59 otomobil ve 118 sporcu mücadele edecek.

DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın hedefleri doğrultusunda yol alan Büyükşehir, Doğu Marmara'yı Türkiye'nin kültür, sanat, spor merkezi ve önemli bir turizm destinasyonu haline getirmiş durumda. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya ile doğaseverlere ev sahipliği yapan Kocaeli, doğa sporlarıyla da öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımları ve faaliyetleri, diğer belediyelere örnek olacak nitelikte.

SPORUN BAŞKENTİ KOCAELİ

Çocuk ve gençlerin niteliklerini geliştirmek, onları çağın lideri yapmak için üniversitelerle, araştırma merkezleriyle ve sivil toplum kuruluşları, sanayi ve kamu kuruluşlarıyla eş güdümlü çalışan Büyükşehir, Sporun Başkenti Kocaeli vizyonu ile her branşa spora ve sporcuya her zaman destek vermekte. Sporu bütüncül bir yaklaşımla ele alan, sporla yaşayan bir kent oluşturan ve bunun için tüm çocuklar ve gençler için spor eğitimleri organize eden Büyükşehir, sporun gelişmesi için de alt yapı ve destek programları hazırlamakta.

HEYECAN DORUĞA ULAŞACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dolu dolu bir hafta sonunda spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek. 08 Aralık Cuma akşamı saat 17.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önündeki start seremonisi ile başlayacak organizasyonda ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 353 kilometre olan 9 özel etapta mücadeleleriyle heyecanı dorukta yaşayacak. Ralli merkezi ve servis alanı olarak eski İnterteks Otopark alanının kullanılacağı organizasyonun ilk günü Kulfallı Çakmaklar ve Toylar etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından seyirci özel etabı ile sona erecek. Ekipler 10 Aralık Pazar sabahı saat 09.30’da direksiyon başına geçerek İshakçılar, Teksen ve İshakçılar etaplarını geçtikten sonra saat 14.00’ten itibaren İzmit Kent Meydanı’nda yarış pistindeki finiş podyumuna ulaşarak ralliyi noktalayacak.