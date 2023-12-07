Dolar Euro ne kadar oldu?

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI (7 ARALIK 2023)
Dolar önceki kapanışını 28.9236 TL'den yaptı.
Dolar 28.9144 TL alış, 28.9328 TL satış fiyatından işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 31.1816 TL'den yapan euro şu anda 31.1589 TL alış ve 31.2045 TL satış fiyatına sahip.
Kaynak: TELGRAF
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.