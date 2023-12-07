07 Ara 2023 - 10:54- Siyaset G:

CHP İzmit aday adayı Hüseyin Erol mahalle temsilcileri ile buluştu

İzmit Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Hüseyin Erol, mahalle temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Erol, 6 mahalle temsilcisi ile tek tek konuştu

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CHP İzmit aday adayı Hüseyin Erol mahalle temsilcileri ile buluştu mask
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Pazartesi günü itibariyle aday adaylığını açıklayan Hüseyin Erol, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hüseyin Erol, mahalle temsilcileri ile buluşma programı kapsamında 6 mahalle temsilcisi ile buluştu.

MAHALLE TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞUYOR

Sabah saatlerinde Yenişehir Mahalle Temsilcisi Halis Dedekoç ile başlayan Erol, daha sonra 28 Haziran Mahalle Temsilcisi İsmail Şahin, Bekirdere Mahallesi Temsilcisi Lütfü Obuz, Fevzi Çakmak Mahalle Temsilcisi Zuhal Tırka, Akarca Mahalle Temsilcisi Hasan Yılmaz ve Yeşilova Mahalle Temsilcisi Erol Şerit ile günü noktaladı.

Yenişehir Mahalle Temsilcisi Halis Dedekoç

28 Mahallesi Temsilcisi İsmail Şahin

Bekirdere Mahallesi Temsilcisi Lütfü Obuz

Fevzi Çakmak Mahalle Temsilcisi Zuhal Tırka

 

Akarca Mahalle Temsilcisi Hasan Yılmaz

Yeşilova Mahalle Temsilcisi Erol Şerit
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07 Ara 2023 - 10:54 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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