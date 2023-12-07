CHP İzmit aday adayı Hüseyin Erol mahalle temsilcileri ile buluştu

Pazartesi günü itibariyle aday adaylığını açıklayan Hüseyin Erol, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hüseyin Erol, mahalle temsilcileri ile buluşma programı kapsamında 6 mahalle temsilcisi ile buluştu.
MAHALLE TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞUYOR
Sabah saatlerinde Yenişehir Mahalle Temsilcisi Halis Dedekoç ile başlayan Erol, daha sonra 28 Haziran Mahalle Temsilcisi İsmail Şahin, Bekirdere Mahallesi Temsilcisi Lütfü Obuz, Fevzi Çakmak Mahalle Temsilcisi Zuhal Tırka, Akarca Mahalle Temsilcisi Hasan Yılmaz ve Yeşilova Mahalle Temsilcisi Erol Şerit ile günü noktaladı.
Yenişehir Mahalle Temsilcisi Halis Dedekoç
28 Mahallesi Temsilcisi İsmail Şahin
Bekirdere Mahallesi Temsilcisi Lütfü Obuz
Fevzi Çakmak Mahalle Temsilcisi Zuhal Tırka
Akarca Mahalle Temsilcisi Hasan Yılmaz
Yeşilova Mahalle Temsilcisi Erol Şerit
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.