- Spor

Gekas cezayı yiyecek

Yunanistan milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan, Trabzonspor ve diğer takımlarda da gol kralı olan Yunan Gekas, Darıca’nın teknik direktörü olarak cezayı yedi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Gekas cezayı yiyecek mask

Karar şöyle:

30- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü’nün 03.12.2023 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü görevlisi THEOFANIS GEKAS’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir…
# THEOFANIS GEKAS, PFDK, DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş, karar

07 Ara 2023 - 11:02 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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