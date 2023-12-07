07 Ara 2023 - 11:02 - Spor

Gekas cezayı yiyecek

Yunanistan milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan, Trabzonspor ve diğer takımlarda da gol kralı olan Yunan Gekas, Darıca’nın teknik direktörü olarak cezayı yedi.