Gekas cezayı yiyecek

Karar şöyle:
30- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü’nün 03.12.2023 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü görevlisi THEOFANIS GEKAS’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.