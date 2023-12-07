Mal varlıklarına el konulan fenomen Feyza Hakyemez Başar: 'İftira atanlarla yüzleşeceğiz!'

Engin ve Dilan Polat'ın kara para ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler fenomenlere çevrilmişti. Soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Feyza Hakyemez Başar, yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı.
Instagram'da bir takipçisinin yorumuna cevap veren Hakyemez, "Bu konuda ilk defa yorum yapıyorum. Böyle bir konunun içinde adımızın geçiyor olması bizim için çok üzücü. En yakın zamanda incelemeler bittiğinde, her şey sonuçlandığında en çok ben konuşacağım. Bütün iftira atanlarla, bu konuyu prime dökenlerle, bizim adımızı bu konular içinde geçirenlerle yüzleşeceğiz. Sadece sabırla sürecin bitmesini bekliyoruz. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum" dedi.
Ayrıca Instagram hesabından paylaşım yapan Hakyemez, "Amacım sizi merakta bırakmak değil. Açıklama yapacak gücü kendimde bulduğumda içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşacağım" ifadeleriyle takipçilerine seslendi.
Paylaşımında eşi Muhammet Oğuz Başar ile birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaşan Feyza Hakyemez Başar, sürecin sona ermesini beklediklerini ve daha sonra detaylı bir açıklama yapacaklarını belirtti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.