TÜRK TAVUK DÜNYASI AMERİKALI KFC’YE KARŞI

De Facto…

L.C.Waikiki…

McDonald’s…

Burger King…

Huawei…

Iphone…

Domino’s Pizza…

Benim ilk aklıma gelen ecnebi kökenli dünya markası mağazalar ve fast food’çular bunlar…

Bir de Türk ama ünlü olan mağazalar ve fast food’çular var…

Hacıoğlu…

Çiğ Köfteci Sait…

Cadde Katık…

Bursa Dönercisi…

Karadeniz Pidecisi…

Listeyi uzatabilirim…

Bankaların tamamı Türk…

Ama hepsinin ATM’leri ortak: İsrailli CNR…

ATM’lerden yaptığımız her işlem, Filistin’e bir kurşun olarak gidiyor…

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Tavuk Dünyası ve KFC…

Birbirinin Türkiye’deki müthiş rakibi olan ikili…

Bir de Popeyes var ama, o rekabete dayanamıyor…

Şimdi bu ikili, sonunda Yürüyüş Yolu’nda da mekan olarak yan yana, ama rekabet olarak karşı karşıya geldi…

Bir süredir inşaat işleri süren KFC açıldı…

NCity’de olduğu için şehir içine servis yapmayan KFC’ye gıcıktım…

Şimdi çarşı içerisine geldi…

Ama lezzetleri harika… Bunu söylemek lazım…

Tavuk Dünyası ise yüzde 100 yerli…

Yürüyüş Yolu’ndakini ise Vural Yıldız işletiyor…

Bakalım bu rekabet kime yarayacak…

Türk Tavuk Dünyası mı?..

Kentuky’li KFC mi?..

Vallalı lezzeti olan kazanır…

Görelim bakalım…

Yalnız Tavuk Dünyası koyu bir Kocaelisporlu… Bunu unutmayın…

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