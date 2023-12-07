Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Anıt Park'taki Atatürk duvarı vatandaşların içini yaktı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan Anıt Park'taki Atatürk duvarının bakımsızlığı vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Türki Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Musafa Kemal Atatürk'ün heykeli neredeyse tanınmayacak hale geldi. Daha önce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yanı başında bulunan ve il kültür müdürlüğüne ait olan Atatürk heykelinin bakımsızlığı vatandaşlar tarafından defalarca şikayet edilmişti. Vatandaşlar kentin simgesi haline gelen Atatürk heykellerinin bakımsızlığından yakındı.
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Atatürk heykeli tanınmaz hale geldi!
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli kentin en gözde yerlerinden biri olan Anıt Park'ta tanınmaz hale geldi. Vatandaşlar kentteki Atatürk heykellerinin bakımsızlığından yakındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.