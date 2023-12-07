Atatürk heykeli tanınmaz hale geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Anıt Park'taki Atatürk duvarı vatandaşların içini yaktı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan Anıt Park'taki Atatürk duvarının bakımsızlığı vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Türki Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Musafa Kemal Atatürk'ün heykeli neredeyse tanınmayacak hale geldi. Daha önce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yanı başında bulunan ve il kültür müdürlüğüne ait olan Atatürk heykelinin bakımsızlığı vatandaşlar tarafından defalarca şikayet edilmişti. Vatandaşlar kentin simgesi haline gelen Atatürk heykellerinin bakımsızlığından yakındı.