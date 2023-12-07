Başkan Bıyık, eser ve hizmetleri anlatacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği eser ve hizmetleri kamuoyu ile paylaşacak. 09 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Söz verdik birlikte başardık” adlı tanıtım toplantısına bölge protokolü ile birlikte sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın kuruluşları ile vatandaşlar davet edildi.
BAŞKAN BIYIK DAVET ETTİ
Oldukça yoğun bir katılımın olması beklenen toplantıda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaşacak. Darıcalıları da toplantıya davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Rabbime hamdolsun vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin birçoğunu yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Çok şükür ki heybemiz dolu. Bugüne kadar Darıca’ya değer katan sayısız eser ve projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacağımız tanıtım toplantısına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.