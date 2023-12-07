07 Ara 2023 - 13:49- Gündem G:

Başkan Bıyık, eser ve hizmetleri anlatacak

Göreve geldiği günden bugüne ‘Darıca için canla başla’ sloganıyla söz verdiği birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, düzenleyeceği tanıtım toplantısında yapılan çalışmaları anlatacak.

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Başkan Bıyık, eser ve hizmetleri anlatacak mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği eser ve hizmetleri kamuoyu ile paylaşacak. 09 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Söz verdik birlikte başardık” adlı tanıtım toplantısına bölge protokolü ile birlikte sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın kuruluşları ile vatandaşlar davet edildi.

BAŞKAN BIYIK DAVET ETTİ

Oldukça yoğun bir katılımın olması beklenen toplantıda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaşacak. Darıcalıları da toplantıya davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Rabbime hamdolsun vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin birçoğunu yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Çok şükür ki heybemiz dolu. Bugüne kadar Darıca’ya değer katan sayısız eser ve projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacağımız tanıtım toplantısına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.
# Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca, Darıca Belediyesi, siyasi

07 Ara 2023 - 13:49 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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