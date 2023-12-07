- Siyaset

CHP’li Turan Dumlu’ya Gölcük’te aday ol baskısı!

CHP Gölcük’te şu sıralar hareketli günler yaşanıyor. Gölcük’ün tanınmış simalarından eczacı Turan Dumlu’nun CHP’den belediye başkan adayı olması için büyük baskı var.

Mesut Akbulut
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07 Ara 2023 - 13:51 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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