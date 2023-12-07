07 Ara 2023 - 13:51 - Siyaset

CHP’li Turan Dumlu’ya Gölcük’te aday ol baskısı!

CHP Gölcük’te şu sıralar hareketli günler yaşanıyor. Gölcük’ün tanınmış simalarından eczacı Turan Dumlu’nun CHP’den belediye başkan adayı olması için büyük baskı var.