CHP’de daha önce milletvekilliği adaylığı, belediye başkan adaylığı yapan Turan Dumlu’nun adaylığa sıcak bakmadığı belirtilirken, CHP’lilerin Dumlu’ya aday ol baskısı devam ediyor.
- Siyaset
CHP’li Turan Dumlu’ya Gölcük’te aday ol baskısı!
CHP Gölcük’te şu sıralar hareketli günler yaşanıyor. Gölcük’ün tanınmış simalarından eczacı Turan Dumlu’nun CHP’den belediye başkan adayı olması için büyük baskı var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.