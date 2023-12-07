AKIN VAR BANDIRMA’YA AKIN, 3 PUANIN FETHİ ÇOK YAKIN!

560 KİŞİ GİDECEK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, sezonun en kritik maçlarından olan Bandırmaspor maçına hazır. Temsilcimiz, cumartesi günü oynanacak ve 13.30’da başlayacak kritik mücadelede 3 puanı arayacak. Kocaelispor’u taraftarı da yalnız bırakmayacak. Yeşil - Siyahlı taraftarlar, satışa sunulan 560 adet bileti saniyeler içinde tüketti. Temsilcimiz, Bandırma’da, arkasında en büyük itici güç olan taraftarları ile birlikte mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.