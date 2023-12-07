07 Ara 2023 - 13:59- Spor G:

AKIN VAR BANDIRMA’YA AKIN, 3 PUANIN FETHİ ÇOK YAKIN!

Kocaelispor’un, Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmaya Yeşil - Siyahlıların ilgisi yoğun oldu. Kocaelispor’a ayrılan biletler saniyeler içinde tükendi

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
AKIN VAR BANDIRMA’YA AKIN, 3 PUANIN FETHİ ÇOK YAKIN! mask

560 KİŞİ GİDECEK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, sezonun en kritik maçlarından olan Bandırmaspor maçına hazır. Temsilcimiz, cumartesi günü  oynanacak ve 13.30’da başlayacak kritik mücadelede 3 puanı arayacak. Kocaelispor’u taraftarı da yalnız bırakmayacak. Yeşil - Siyahlı taraftarlar, satışa sunulan 560 adet bileti saniyeler içinde tüketti. Temsilcimiz, Bandırma’da, arkasında en büyük itici güç olan taraftarları ile birlikte mücadele edecek.
# Kocaelispor, büyük

07 Ara 2023 - 13:59 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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