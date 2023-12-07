AKIN VAR BANDIRMA’YA AKIN, 3 PUANIN FETHİ ÇOK YAKIN!

560 KİŞİ GİDECEK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, sezonun en kritik maçlarından olan Bandırmaspor maçına hazır. Temsilcimiz, cumartesi günü oynanacak ve 13.30’da başlayacak kritik mücadelede 3 puanı arayacak. Kocaelispor’u taraftarı da yalnız bırakmayacak. Yeşil - Siyahlı taraftarlar, satışa sunulan 560 adet bileti saniyeler içinde tüketti. Temsilcimiz, Bandırma’da, arkasında en büyük itici güç olan taraftarları ile birlikte mücadele edecek.