Beridze yine zor

BERİDZE’NİN DURUMU BELİRSİZ
Kocaelispor, cumartesi günü ligin 14. haftasında Bandırmaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz yarın yapacağı son antrenman ile maça tamamen hazır olacak. Kocaelispor’da toplamda 2 eksik var. Bu isimler, Ümraniyespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Oğuz Ceylan ve sakatlığı henüz atlamayan Beridze. Beridze’nin durumu maç günü net bir şekilde belli olacak. Bugün takımdan ayrı bir şekilde yürüyüş antrenmanı yapan Gürcü oyuncu ile ilgili nihai kararı sağlık ekibi verecek. Öte yandan diğer oyuncularımızda problem yok. Kocaelispor yüksel ihtimalle 2 eksikle Bandırma karşısında olacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.