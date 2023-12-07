- Spor

Beridze yine zor

Cumartesi günü 1.lig’de Bandırmaspor ile mücadele edecek olan temsilcimiz Kocaelispor, yarın yapılacak olan antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak ve Bandırma’ya gidecek. Kart cezası bulunan Oğuz Ceylan, Bandırma’da olamayacak. Gürcü süper yıldızımız Beridze ile ilgili kararı ise sağlık ekibi verecek

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Beridze yine zor mask

BERİDZE’NİN DURUMU BELİRSİZ

Kocaelispor, cumartesi günü ligin 14. haftasında Bandırmaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz yarın yapacağı son antrenman ile maça tamamen hazır olacak. Kocaelispor’da toplamda 2 eksik var. Bu isimler, Ümraniyespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Oğuz Ceylan ve sakatlığı henüz atlamayan Beridze. Beridze’nin durumu maç günü net bir şekilde belli olacak. Bugün takımdan ayrı bir şekilde yürüyüş antrenmanı yapan Gürcü oyuncu ile ilgili nihai kararı sağlık ekibi verecek. Öte yandan diğer oyuncularımızda problem yok. Kocaelispor yüksel ihtimalle 2 eksikle Bandırma karşısında olacak.
# Kocaelispor, Ümraniyespor, sağlık

07 Ara 2023 - 14:06 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.208.860 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL