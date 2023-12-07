Beridze yine zor

BERİDZE’NİN DURUMU BELİRSİZ

Kocaelispor, cumartesi günü ligin 14. haftasında Bandırmaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz yarın yapacağı son antrenman ile maça tamamen hazır olacak. Kocaelispor’da toplamda 2 eksik var. Bu isimler, Ümraniyespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Oğuz Ceylan ve sakatlığı henüz atlamayan Beridze. Beridze’nin durumu maç günü net bir şekilde belli olacak. Bugün takımdan ayrı bir şekilde yürüyüş antrenmanı yapan Gürcü oyuncu ile ilgili nihai kararı sağlık ekibi verecek. Öte yandan diğer oyuncularımızda problem yok. Kocaelispor yüksel ihtimalle 2 eksikle Bandırma karşısında olacak.