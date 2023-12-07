Gebze'de 78 m² daire(hisseli) icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2022/1697 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1697 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, MUSTAFAPAŞA Mahalle/Köy, 506 Ada, 2 Parsel, 4. Kat, 10 Nolu Bağımsız Bölüm

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Dava konusu taşınmaz; Kocaeli İli Gebze İlçesi Yenikent Mahallesi Akarsu Sitesi Akarsu-16blok (TapudaBK223)No:15/F,kat4 daire:10 posta adresinde yer almaktadır. Açık tarif olarak Mutlukent girişinden, kuzeybatı istikametinde Mutlukent Bulvarına girilir bulvar bitimine gelmeden sağ kolda kalan Fırat Caddesine sapılır ve yaklaşık 400m. devam edilerek dava konusu mülke ulaşılır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 01.08.1994 tarih 204 sayı nolu 3B yapı sınıfında Yapı ruhsatı ile bodrum, zemin, 6 normal kattan 8 katlı olarak betonarme taşıyıcı sistemli inşa edilmiştir. 01.02.1997 tarih 86 nolu Yapı Kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina inşaatı Gebze İlçesi tapu sicilinde Mustafa paşa Mahallesi 506 ada 2 parsel numarası ile kayıtlı arsa üzerinde betonarme inşaat tarzında inşa edilmiş 17 adet bloktan oluşmaktadır. Etrafı açık giriş-çıkışlardan kontrolsüz açık otoparkı olan Akarsu blokları sitesinde yer almaktadır. Ana taşınmaz 11.265,00m2 arsa üzerine, bitişik nizam tarzında, betonarme yapı strüktüründe inşa edilmiştir. Mülkün yer aldığı BK223 Blok parselin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Projesine göre bodrum+zemin+6 normal kattan ibarettir. Binanın bodrum katında sığınak ve kapısı dairesi, zemin katında 1 dükkan 2 mesken ve bina girişi, 1-2-3-4-5 ve 6.normal katında 2şer adet daire olmak üzere toplamda 15 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi zemin kattan güneybatı yönünden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Bina merdiven zeminleri mermer kaplama korkuluklar demir doğramadır. Kıymet takdirirne esas "mesken"nitelikli taşınmaz, projesine göre BK223 Blokta 4.normal katta bina girişine göre sol tarafa ön ve arka cephede konumlu olup Net alanı 78,34m2 brüt alanı 90,00m2 alanı salon, mutfak, antre, 3 adet oda, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mahalinde taşınmaz içerisine girilememiş olup mimari projesindeki alan üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi Mustafapaşa Mahallesi 506 Ada 2 Parsel Üzerindeki Bk223 Ada 4 Parsel Üzerindeki Bbno:10 Gebze / KOCAELİ

Ana Taş. Yüzölçümü : 11.265,00 m2

Arsa Pay/Payda : 125/26273 Hisse Pay/Payda: 1/1

İmar Durumu: İnşaat tarzı taşınmazın konumlu olduğu parsel;1/1000 ölçekli Gebze Revizyon Uygulamaimar planı içerisinde emsal:1.80 Konut alanı Ayrık Nizam Hmax,18,50 şeklinde yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 634.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Beyan: Gebze 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/05/2022 tarih 2022/459 sayılı Mahkeme Müzekkeresi ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır. (Satış işlemlerine esas olmak üzere 17/01/2023 tarihinde Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/459 Esas sayılı cevabında taşınmaz üzerine konulan izale-i şuyu şerhinin satışa engel teşkil etmediği hususu bildirilmiştir.)

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 10:50

04/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir