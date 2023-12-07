İzmit'te 2 katlı bina (hisseli) icradan satılık

2019/89155 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/89155 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.DERETEPE Mahalle/Köy, 133 Ada, 17 Parsel, tapuda arsa vasıflı olup, üzerinde bulunan iki katlı binanın ve arsanın 41/182 hissesi satılıktır. Taşınmaz tarif olarak Adnan Kahveci Caddesini Dergah Sokaka bağlayan istikamette 115 metreilerlenince sol tarafta konumlu binaya ulaşılır. Ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz İzmit ilçesi, Tepeköy mahallesi, Dergah Sokak 133 ada 17 parselde kayıtlı yüz ölçümü tapu kayıtlarında 182 m² olan parseldir. Konu parsel üzerinde 130 m2 taban alanına sahip 2 katlı 3A yapı sınıfında yığma kagir yapı bulunmaktadır.Değerleme konusu parselin üzerinde 3A yapı sınıfında zemin ve 1 normal kattan oluşan 2 katlı yapı bulunmakta olup İzmit Belediyesi arşiv biriminde yapılan incelemelerde taşınmaza ait herhangi bir evrağa ulaşılamamıştır. Dışarıdan yapılan ölçümlere göre zemin katında yaklaşık brüt 120 m2 kullanım alanlı 1 adet mesken, 1. Katında yaklaşık brüt 120 m2 kullanım alanlı 1 adet mesken bulunmaktadır. Taşınmaz toplamda brüt 240 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın içerisine girilememiştir.Konu parsel eğimsiz bir topografik yapıya sahip, amorf geometrik şekli olan parseldir. Doğu cephesi asfalt yola yaklaşık 17 metre cephe olan parselindiğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Arsanın etrafı çit ile çevrilidir. Arazinin jeolojik özellikleri hakkında gözlem yapma imkânı bulunmamaktadır. Değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada/parsel bazında konumunun doğruluğu imar paftasından ve CBS sisteminden tespit edilmiştir.
Adresi : Tepeköy Mahallesi Dergah Sokak No:13 D:1 ve D:2,İzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 182 m2
Arsa Payı : 41/182
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup, bitişik nizam, 3 kat yapılaşma koşulludur.
Kıymeti : 555.527,00 TL(41/182 hisse değeridir.)
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.