ÖZGÜR ÖZEL VE FATMA KAPLAN HÜRRİYET’İN ANKARA’DAKİ ZOR PAZARLIĞI

Zorlu ve kritik…

Salıdan bu yana Başkent’te olan Hürriyet, isteklerini tek tek anlattı. MYK’da görüşlerini aktardı. Özgür Özel ile bire bir görüştü…

Tabii ki İzmit aday adayları canını sıktı…

Büyükşehir adaylarını da şaşkın gözlerle izliyor…

Paşalı Fatma’ya karşı, Çarşılı Hüseyin Erol olayı, hayli dikkat çekici…

Sapancalı dağcı, doğa sporcusu, Kodosk kurucusu Diş Hekimi Hakan Tanta’yı gazetelerde ilk haber yapan kişi olarak, iyi tanıyorum…

Her üçü de sevdiğim, bire bir sohbet ettiğim kişiler…

Özellikle Hüseyin Erol’un elinde büyüdüm diyebilirim…

Tekirdağ amatör maçında İsmetpaşa’ya 21 bin kişi toplayan bizzat kendisidir…

96 seçimlerinde DSP’yi, ilçe başkanı olarak ili ve İzmit’i zirveye taşıyan isim odur…

Üç içerisinde Hüseyin Erol, İzmitli konumuyla ve İzmit Belediyesi adından ötürü, diğerlerinden bir tık öndedir…

Ancak Fatma Kaplan Hürriyet, bu kentte çok sevildi…

Sosyal yaşama önemli katkı sundu…

Sanata, kültüre değer verdi…

Dünyada imara açılacak en son kent İzmit’tir…

Dünyanın en büyük başkentinin bulunduğu Çukurbağ, İzmit’in tam ortasındaki merkez mahalledir…

Herkes park ister, çim halı saha ister, kültür mekanları ister, hürriyet yapamaz…

Çünkü Unesco’nun Dünya Mirasına listesine giren Çukurbağ’a çivi çakamazsınız…

Böylece hizmet yapamayan başkan olursunuz…

Hangi partiden olursanız olun, kaderiniz budur…

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne, Kadıköy Altıyol’a, Kadıköy Meydan’a, Beşiktaş Çarşı’ya nasıl bir çivi çakamıyorsanız, İzmit’e de çakamazsınız…

1970’lerde havuzun kenarında maç yaptığımız Çocuk Parkı’nda ( Cumhuriyet Parkı), 2023’e bile çocuklar maç yapıyor, kolunu, kafasını, ayağını kırıyor, Fatma başkan kenardaki çim alana hala bir saha yapamıyor…

(Benim yanımda çocuklara söz verdi ama, henüz bir şey yapmadı… Ben de çocuklara yalancı çıktım… Neyse ki, Kocaelisporlu mühendis Ümit Uçar müdür, Çukurbağ’da Mehmet Akif İlkokulu’nun üst bahçesini çim halı yapacak… Umutla bekliyoruz)…

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Fatma Başkan, Ankara’daki görüşmelerde, aday adayları konusundaki rahatsızlığını dile getirdi…

Bunun bir haksızlık olduğunu söyledi…

Bana göre de haklıydı…

Herkesin en doğal hakkı aday adayı olmaktır…

Ama Hürriyet atama bekliyor…

Partinin en üst düzey karar organı ise hala karar veremedi…

Dolayısıyla adaylar birbirine karşı bir cepheleşme içine girdi…

Ben atamaya kesin karşıyım…

O zaman sürekli atamayla çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden farkınız kalmaz…

Demokrasi işlemez…

CHP’ye yakışmaz…

Fermuar, önseçim, atama…

Bilemem…

Ne karar verecekseniz verin !..

Zaman kaybediliyor…

Süre iktidara yarıyor…

Tarafsız bir gazeteci olarak benden söylemesi…