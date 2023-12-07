KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Kocaeli Ticaret Odası’nı temsilen Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nda yer alan kadın girişimciler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri ve Tanışma Günü Etkinliğinde bir araya geldi. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’in, İcra Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, Eda Efe, Melike Andız, Nermin Umur ve Neslihan Naipoğlu ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa, KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, KOÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Nermin Demirkol ile KOTO’nun kadın girişimcileri katıldı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FARKINDALIK SEMİNERİ

Program, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’in açılış konuşmasıyla başladı. Kurulun çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi aktaran Güldüren, Kocaeli Ticaret Odası’na kurula verdiği destekler dolayısıyla da teşekkür etti. Toplantı, Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü’nden Sosyal Çalışmacı İlknur Zorbilmez’in; kadına yönelik şiddet nedir, sebebi, türleri nelerdir, toplumumuzda ve dünyada ne kadar yaygındır, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi nelerdir, şiddetle mücadele noktasında uluslararası ve ulusal mevzuatların durumu nedir, kadına yönelik şiddetle ilgili başvurulabilecek kurumlar ve hizmetler konularını içeren interaktif sunumuyla devam etti.

TANIŞMA TOPLANTISI

Soru ve önerileriyle kadın girişimcileri de sunuma dahil eden Zorbilmez, kadına şiddetin önlenmesinde toplumun her kesimine önemli ödevler düştüğünü ifade ederek önemli bilgiler verdi. Kadın girişimcilerin ilgiyle takip ettiği program tanışma bölümüyle sona erdi. Kartvizit alışverişi yapan kadın girişimciler, sektörleri ile ilgili kısa bilgiler vererek kurulan bu gönül bağının işbirliğine dönüşmesi temennisinde bulundu.