Gergerlioğlu, engellilere verilen maaşı eleştirdi!

Engellilere her ay asgari ücret verilmeli

“Engelliler için eşit yurttaşlık.” hedefinin çok uzağında kalındığını belirten Gergerlioğlu, “10 milyon engelli var ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktayız. Bütçeden engellilere ayrılan pay sadece ve sadece yüzde 2, 5 milyonu aşan kamu görevlisine nazaran 70 bin kişinin altında engelliler kamuda görev yapıyor. 2024 bütçe teklifi bu alanda kapsamlı bir atama planlaması yapılmadığını gösteriyor, Türkiye'de iş gücüne katılım oranı yüzde 53 iken engellilerin katılım oranı yüzde 22,1; kadın engellilerde bu oran yüzde 12,5 düzeyine düşüyor. Engeli nedeniyle çalışamayan kişilere bugün için aylık 1.874 lira veriliyor. Aile bireylerinin gelirlerinin ortalamasının alınması yerine varsa engelli bireyin kendine ait geliri dikkate alınmalı, engelli aylığı en az asgari ücret düzeyinde olmalı.” ifadelerini kullandı.

Engellilere bakan bireylerin SGK primleri karşılanmalı

Ağır engelli bireylere evde bakım hizmeti verenlerin yüzde 90'ının anneleri olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Bakım hizmeti sekiz saat değil, yirmi dört saattir ve bakım verenlerin sosyal yaşamları, kendilerine ayıracak zamanları yoktur. Bunun karşılığında aldıkları ücret ise 5.098 liradır. Evde bakım aylığı en az bir buçuk asgari ücret olmalıdır. Bakım veren bireyler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalı ve primleri SGK tarafından karşılanmalıdır.” şeklinde konuştu.

Yüzde 40 ve üzeri engelliden ÖTV alınmasın

Yenilenen raporlarda engellilik oranlarının çok sık olarak düşürüldüğünü ve bu alanda önemli haksızlıklar yaşandığını ifade eden Gergerlioğlu, “Engellilerin yaşamını kolaylaştırma amaçlı aldıkları motorlu araçlar konusunda da geçen hafta bir yasa teklifi verdim. Yüzde 90 engelin üstünden ÖTV alınmıyor, biz yüzde 40'ın üstüne indirilmesini istiyoruz. Aynı zamanda araç ücretinde 1 milyonluk bir sınır var; 2,5 milyona çıkarılması gerektiğini söylüyoruz.” dedi.

Engellilere şiddet vahim bir skandaldır

AB ülkeleri içinde engelli çocukların ilkokuldan sonra okulu bırakma oranı yüzde 60 ile en çok Türkiye'de olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “Engelli kardeşlerimizin siyasi katılımları da çok düşük. Hamilelikteki sorunlar yüzünden ne derece engellilik oranı oluşuyor, bu konuda ciddi bir araştırma yok; kadın doğum uzmanları yeterli mi? Bölgelerde bunların araştırılması gerekiyor. Ev doğumları kaç tane? Hastanede kaç tane doğum yapılıyor? Yine, bakın, geçtiğimiz günlerde çok vahim bir şiddet olayı yaşandı; otistik bir çocuğu olan aile katledildi. Neden? Çocuk gürültü yapıyormuş. Ankara Sincan da yaşanan bu olayda otistik çocuk dışındaki tüm fertler katledildi. Engellilerin çok ciddi bir barınma sorunları var. Engelliler evlerden atılıyor, okullardan atılıyor. Geçtiğimiz günlerde devlet bakımevinde bir şiddet yaşatıldı engelli çocuğa; mahkeme sonucunda 2.700 lira verildi, engelli bakım evinin yöneticileri bile mahkemeye getirilemedi.” şeklinde konuştu.

Kamuda engelli kotası yüzde 6’ya çıkarılsın

EKPSS sınavlarında engellilerin kamuya geçişinin çok az olduğunu ve engelli kotasının şu anda kamuda yüzde 3 olarak uygulandığını aktaran Gergerlioğlu, “Kamuda engelli kotasının yüzde 6’ya çıkarılması gerekiyor. Engelli refahı varsa bir ülkede orası gelişmiş bir ülkedir. Biz, aynı zamanda yine birçok KHK’yle ihraç edilmiş ailelerin engelli çocukları olduğunda bakım ücretleri konusunda çok büyük engeller çıkarıldığını büyük bir üzüntüyle görüyoruz. Cezaevinde engelli çocuğu olduğu için tahliye olması gereken kişilere yine büyük zorluk çıkarılıyor. Özlem Sarıçelik, Eskişehir Cezaevinde Down sendromlu çocuğu için adli tıp raporu almasına rağmen savcılık tahliye kararını reddetti. Büyük bir zalimliktir bu.” ifadelerini kullandı.

Engellilere saygı duyulması gerekiyor

Fotoğraf göstererek durumu eleştiren Gergerlioğlu, “Şu arabaların görüntüleri bugün Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki engelli otoparkından alındı. Engelli otoparkına bir vatandaş arabasını çekmiş, engelli vatandaş arabasını oraya çekemedi ve bu yüzden işlerini de bitiremedi. Böyle çok vaka oluyor, son derece üzücü. Toplumda engelliye büyük bir saygı olması gerekiyor.” dedi.

Engellilere 1.874 lira maaş veriliyor. El insaf!

Ak Parti Grubu adına konuşan Yücel Hacıoğulları, engelli maaşına 114 kat artış yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine cevap veren Gergerlioğlu, “ Enflasyon oranlarını hesaba katmıyor musunuz? Engellilere 1.874 lira maaş veriliyor. El insaf!” ifadelerini kullandı.

Boş edebiyat yapmakla olmuyor bu işler

Altın Kelebek ödül törenindeki sanatçılar hakkında konuşan Yücel Hacıoğulları, “Kazandığı ödülü köpeği Loli için alan sözüm ona çağdaş, ilerici, modern, insancıl ve hayvancıl aktristimiz. Hemen yanı başımızda öldürülen, katledilen binlerce çocuğu, bebeği aşarak sokak köpeklerine yardım konusunda duyar kasan bu zihin engeli değil de nedir sizce?” İfadelerini kullandı. Bu konuşmalara cevap veren Gergerlioğlu, “Oradaki sanatçılar Gazze’deki çocuklara da sahip çıkıyor. Sizin gibi boş edebiyat yapmakla olmuyor bu işler.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.