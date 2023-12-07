07 Ara 2023 - 14:43- Spor G:

FOFANA: "YENİDEN 11'DE OYNAMAK ÇOK GÜZEL"

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FOFANA: "YENİDEN 11'DE OYNAMAK ÇOK GÜZEL" mask
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Tekrardan 11’de oynamanın iyi hissettirdiğini söyleyen Fofana,  "Alanya karşısında iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Ancak bazı hatalar yaptık. Bundan da rakibimiz faydalandı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Hocamız da bu hatalar üzerine bizimle konuşacak biz de önlemler alacağız. Sonraki süreçte sıkı çalışıp, iyi performans gösterip şampiyonluk yolunda mücadelemize devam etmek. Hep birlikte ilerlemek ve şampiyon olmak istiyoruz.

Bandırma bu ligin iyi takımlarından birisi. İyi ve kaliteli futbolcuları var. İyi futbol oynamaya odaklanacağız. Hepimiz biliyoruz ki kolay olmayacak. Sahaya her şeyimizi koyacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Dışarıda kaldığım süreç benim için zorlu geçti. Elhamdülillah daha iyi döndüm. Zirve dönemimdeyim diyemem, yavaş yavaş kendime geliyorum. Şu an sadece geri döndüm. Yüzde yüzümü göstermek için biraz daha zamana ihtiyacım var." dedi.

07 Ara 2023 - 14:43 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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