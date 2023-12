"BANDIRMA'DA ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Kocaelisporlu futbolcu Amaral, Bandırma’da mücadele seviyesi yüksek, zorlu bir maç olacağını belirterek, "Evlerinde oynadıkları için kazanmak adına her şeyi yapacaklardır. Biz her maça sıkı hazırlanıyoruz. Bu maçta da yüzde yüzümüzü vereceğiz. 3 puanı almak amacındayız. Hedefimiz belli, bunun için uğraşıyoruz. Her oyuncunun başına geliyor bu gibi durumlar. Sizler biliyor musunuz bilmiyorum ama ben buraya gelmeden önce yarım sezon neredeyse oynamamış, çok az süre almıştım. O yüzden kendi ritmimi yakalamak ve adapte almam açısından belli bir süreçten geçiyorum. Bu süreci hızlandırmak için elimden geleni yapıyorum.

Ligde birçok futbolcu böylesi dönemlerden geçiyor. Kendi adıma hem antrenmanlar hem de maçlarda en iyi performansımı sahaya yansıtmaya gayret ediyorum. Ayrıca rakiplerin de bana karşı aldığı önlemler oluyor. Bunlar da etkiliyor. En büyük destekçilerim takım arkadaşlarım. Onlara ve hocalarıma güveniyor, takıma en iyi katkısı sağlamak istiyorum.

Lech Poznan’da 17 gol attığımda farklı bir oyun anlayışına sahiptik. Artık buradayım. Hocamızın farklı bir anlayışı var. Kesinlikle ikisi arasında karşılaştırma yapmıyorum. Hocamızın da oyun anlayışı gayet iyi durumda. Lech Poznan’da daha fazla şans yaratıp goller atıyordum. Şu an buradayım, buraya adapte olmam gerekiyor.

İyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Hoca nerede görev verirse, ister 8, ister 10 ya da ikinci forvet, her yerde oynamaya ve takımım için en iyisini vermeye hazırım. Gol attıktan sonra özgüvenim de artacak ve sonraki süreç benim için de daha kolay ve hızlı ilerleyecek. Bu şehir ve taraftar için elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırım." ifadelerini kullandı