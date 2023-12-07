MHP'li Sancaklı'nın 'Kocaeli'den MHP'li aday çıkmalı' açıklaması tekrar gündemde!

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Ülke ve kentin en önemli siyasi başlıklarından birisi de MHP'nin hangi illerde ve ilçelerde aday çıkaracağı oldu.
OLMASI GEREKİYOR
Geçtiğimiz aylarda MHP il kongresinde konuşan MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı "Kocaeli geneliyle ilgili seçim raporuyla ilgili bu seçimde herkes elinden geleni yaptı. Evet, belki de istediğimiz oyu alamadık ama herkes elinden geleni yaptı. Benim şahsi görüşüm Kocaeli’de artık MHP’li belediyelerin olması gerektiğini düşünüyorum.''dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
emre meşe - boş insan Kocaeliye ne katkı sağladı bu zamana kadar
Ahmet Koc - Dogru ama nerede öğünler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.