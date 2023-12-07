MHP'li Sancaklı'nın 'Kocaeli'den MHP'li aday çıkmalı' açıklaması tekrar gündemde!

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Ülke ve kentin en önemli siyasi başlıklarından birisi de MHP'nin hangi illerde ve ilçelerde aday çıkaracağı oldu.

OLMASI GEREKİYOR

Geçtiğimiz aylarda MHP il kongresinde konuşan MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı "Kocaeli geneliyle ilgili seçim raporuyla ilgili bu seçimde herkes elinden geleni yaptı. Evet, belki de istediğimiz oyu alamadık ama herkes elinden geleni yaptı. Benim şahsi görüşüm Kocaeli’de artık MHP’li belediyelerin olması gerektiğini düşünüyorum.''dedi