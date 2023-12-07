07 Ara 2023 - 14:57- Siyaset G:

MHP'li Sancaklı'nın 'Kocaeli'den MHP'li aday çıkmalı' açıklaması tekrar gündemde!

MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı'nın geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kongrede Kocaeli'de MHP'li belediyelerin olması gerektiği açıklaması yeniden gündeme geldi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
MHP'li Sancaklı'nın 'Kocaeli'den MHP'li aday çıkmalı' açıklaması tekrar gündemde! mask

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Ülke ve kentin en önemli siyasi başlıklarından birisi de MHP'nin hangi illerde ve ilçelerde aday çıkaracağı oldu.

OLMASI GEREKİYOR
Geçtiğimiz aylarda MHP il kongresinde konuşan MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı "Kocaeli geneliyle ilgili seçim raporuyla ilgili bu seçimde herkes elinden geleni yaptı. Evet, belki de istediğimiz oyu alamadık ama herkes elinden geleni yaptı. Benim şahsi görüşüm Kocaeli’de artık MHP’li belediyelerin olması gerektiğini düşünüyorum.''dedi
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07 Ara 2023 - 14:57 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
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emre meşe - boş insan Kocaeliye ne katkı sağladı bu zamana kadar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 15:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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