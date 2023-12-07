Yarımcalılar’dan Söğüt’e tam destek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz gün Yarımcalılar Derneği’ne konuk oldu. Dernek başkanı Atakan Yavuz, Kadın Kolları Başkanı Selma Ceyhan ve dernek üyelerinin yoğun katılım gösterdiği buluşmada tek tek vatandaşlarla sohbet etti. Derneğin kurulduğu günden bu yana güzel çalışmalara imza attığını belirten Başkan Söğüt, dernek yönetimini tebrik etti.

GELİŞİM BÖLGESİ OLACAK

Körfez’de yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler aktaran Başkan Söğüt, “Altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemesinden spor tesislerine, kültür sanattan eğitime saymadığımız birçok projeyi her türlü zorluğa rağmen ilçemize kazandırdık. Kentsel dönüşüme önem verdik. TOKİ’nin yaptığı 2.500 konut hızla yükseliyor. Dereköy imar planlarını onayladık. O bölge Körfez’in geleceği. Gelişim bölgemiz orası olacak” dedi.

“KALEMİZİ AYAĞA KALDIRDIK”

Hereke Kalesi’nin de bir gerdanlık gibi geceleri ilçeyi aydınlattığını belirten Başkan Söğüt, “Hereke Kalemiz için TÜRSAB ile görüştük. İlerleyen günlerde tarihi değerleri ayağa kaldırmak için de çalışmalar başlatacağız” dedi. Ulaşım konusunda da Kaşkaldere bağlantı yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Söğüt, “Hereke İMES yolu da devam ediyor. İlimtepe yolunun 2. etabında da yolun gövdesi oluştu. Bu çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür etti” diye konuştu.

HALKIMIZ DEĞERİNİ BİLECEKTİR

Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz da Başkan Söğüt’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Bizler bu kapıdan içeri girdiğimizde siyaseti konuşmayız. Ama vefalı insanlarız. Ne zaman başımız dara düşse, bire şeye ihtiyacımız olsa Şener başkanımız hep yanımızda oldu. Tüm aday adayları ziyaret ettiklerinde kendilerine ‘Biz Şener başkanımızı seviyoruz’ diyoruz. Biz halk olarak kendisinin değerini bileceğimize eminiz” dedi.

BAŞKAN SÖĞÜT BİZİM İÇİN KIYMETLİ

Kadın Kolları Başkanı Selma Ceyhan da Başkan Söğüt’e teşekkür ederek, “Ne zaman talebimiz olsa desteğini bizden esirgemeyen, bir hastamıza ambulans lazım olsa 10 dakika da işimizi çözen belediye başkanımız Şener Söğüt’ü kardeş olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Söğüt de seçimle ilgili “Önümüzde önemli bir seçim var. Vatandaşlarımızın takdiri. Bizler sizin desteğinizi hep hissettik. Bundan sonra da devam ederse seviniriz” dedi.