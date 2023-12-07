İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ve mahalle sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi’nde iki katlı bir eve gitti. Evin çevresinde ve çatısında biriken yoğun çöpleri tespit eden ekipler, Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi ve iki katlı evin çevresinden 3 kamyon çöp toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce toplanan çöpler, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında çöp ev sorununa çözüm bulan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, oluşan kötü koku problemini de ortadan kaldırmış oldu.
- Asayiş
Çöp ev operasyonu: 3 kamyon çöp çıkarıldı
Çayırova'da belediye ekipleri iki katlı evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarttı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.