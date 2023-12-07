07 Ara 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

DAHA FAZLA HUMUS YEMEK İÇİN 7 NEDEN

Yazıya geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyoruz. Her zaman söylüyoruz; bir yiyeceğin bazı rahatsızlıklara iyi gelebilmesi için o kişinin “ekmeksiz sağlıklı ve doğal” beslenmesi gerekiyor. Örneğin diyabetten kurtulmak, kan şekerini düşürmek için önce ekmeği ve Gİ yüksek gıdaları kesmeniz gerekiyor. @a.okancaglar hesabında hikayeleri takip edenler bizim humusu çok sevdiğimizi hatta siyah nohuttan humus yaptığımızı bilirler.
DAHA FAZLA HUMUS YEMEK İÇİN 7 NEDEN mask

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“Humus protein ve birçok mikrobesin içerir. Humus genel sağlık için yararlıdır ve bazı hastalıkların riskini azaltır.

Humusun yararları:

1- Çok besleyicidir; protein ve birçok mineral, vitamin içerir.

Humus manganez, bakır, magnezyum, fosfor, folat, demir, çinko, tiamin (B1) gibi birçok mineral ve vitamin içerir.

2- İnflamasyonu yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Humusun içerdiği NOHUT, ZEYTİNYAĞI ve SUSAM (TAHİN) anti inflamatuvar özellikleri araştırmalarla gösterilmiş.

3- Sindirim sağlığını destekler.

Humus iyi bir lif kaynağıdır. Nohut lifleri bir yağ asidi olan butirat üreten bağırsak bakterilerini besler. Butiratın bağırsak hücrelerini beslediği ve pek çok yararı gösterilmiştir.

4- Kan şekeri düzeyini dengelemeye yardımcı olabilir.

Humusun glisemik indeksi düşüktür; kan şekerini çok yavaş yükseltir. Ayrıca içerdiği dirençli nişasta, yağ ve protein de kan şekerini kontrolde etkilidir.

5- Kalp sağlığını destekler.

Bazı çalışmalar nohut tüketiminin kolesterolü düşürdüğünü gösteriyor. Humusun içerdiği zeytinyağının kalp sağlığını desteklediğine dair pek çok çalışma vardır.

6- Kilo kontrolünü destekler.

Nohutun liften zengin olması kilo kontrolüne yardımcıdır. Humus ve nohutla yapılan bazı çalışmalar düzenli olarak nohut tüketenlerde obeziteye %53 daha az rastlandığını gösteriyor.

7- Gluten, kuruyemiş ve süt ürünleri içermez.

Çok yaygın olan gluten intoleransı, kuru yemiş alerjisi ve laktoz intoleransı olanlar rahatlıkla yiyebilir. Öte yandan FODMAP açısından zengindir. O nedenle FODMAP intoleransı olanlar fazla tüketmemeye dikkat etmeli.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/is-hummus-healthy

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07 Ara 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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