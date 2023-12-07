DAHA FAZLA HUMUS YEMEK İÇİN 7 NEDEN

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
“Humus protein ve birçok mikrobesin içerir. Humus genel sağlık için yararlıdır ve bazı hastalıkların riskini azaltır.
Humusun yararları:
1- Çok besleyicidir; protein ve birçok mineral, vitamin içerir.
Humus manganez, bakır, magnezyum, fosfor, folat, demir, çinko, tiamin (B1) gibi birçok mineral ve vitamin içerir.
2- İnflamasyonu yatıştırmaya yardımcı olabilir.
Humusun içerdiği NOHUT, ZEYTİNYAĞI ve SUSAM (TAHİN) anti inflamatuvar özellikleri araştırmalarla gösterilmiş.
3- Sindirim sağlığını destekler.
Humus iyi bir lif kaynağıdır. Nohut lifleri bir yağ asidi olan butirat üreten bağırsak bakterilerini besler. Butiratın bağırsak hücrelerini beslediği ve pek çok yararı gösterilmiştir.
4- Kan şekeri düzeyini dengelemeye yardımcı olabilir.
Humusun glisemik indeksi düşüktür; kan şekerini çok yavaş yükseltir. Ayrıca içerdiği dirençli nişasta, yağ ve protein de kan şekerini kontrolde etkilidir.
5- Kalp sağlığını destekler.
Bazı çalışmalar nohut tüketiminin kolesterolü düşürdüğünü gösteriyor. Humusun içerdiği zeytinyağının kalp sağlığını desteklediğine dair pek çok çalışma vardır.
6- Kilo kontrolünü destekler.
Nohutun liften zengin olması kilo kontrolüne yardımcıdır. Humus ve nohutla yapılan bazı çalışmalar düzenli olarak nohut tüketenlerde obeziteye %53 daha az rastlandığını gösteriyor.
7- Gluten, kuruyemiş ve süt ürünleri içermez.
Çok yaygın olan gluten intoleransı, kuru yemiş alerjisi ve laktoz intoleransı olanlar rahatlıkla yiyebilir. Öte yandan FODMAP açısından zengindir. O nedenle FODMAP intoleransı olanlar fazla tüketmemeye dikkat etmeli.”
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Sağlıklı Yaşıyoruz
Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/is-hummus-healthy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.