“ALANYASPOR MAÇI GÜZEL BİR MACERA OLDU”

Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’a elendikleri maç ile ilgili değerlendirme yapan Ertuğrul Sağlam, “Alanya'ya gitmek, bizim için zor bir kura oldu. Hem süre anlamında hem yolculuk anlamında. Pazartesi sabah başladı. Çarşamba günü öğleden sonra biten bir macera oldu ve bence güzel bir macera oldu aslında. Tabii Alanyaspor geniş kadrosu kaliteli oyuncuları itibariyle aslında ligde bulunduğu konumu çok hak etmeyen bir durumdalar Gerçekten kupaya da çok ciddi anlamda asıldılar. Hemen hemen 2 hafta önce oynadığı Galatasaray maçının kadrosuna yakın bir kadroyla oynadılar. Biz de tabii bu dar kadromuz içerisinde özellikle daha evvelki dönemlerde oynatamadığımız ve aslında oynatamazken de bir şekilde çocukların kendilerini ifade etme şansı da vermediğimiz ve bizim de tabii yani bazı şeyler aslında görme noktasında faydalanmak istediğimiz bir karşılaşma oldu.

“DİREKTEN DÖNEN TOPUMUZ VARDI”

Çıktı çocuklar sağ olsunlar ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Oyunun belli bölümlerinde tabii rakip üstündü. Bazı bölümlerinde biz oyunu elimize aldık, oynadık, pozisyon bulduk. Direkten dönen topumuz vardı. Son bölümlerde baskı kurduk ve sonuç itibariyle sonuç olarak istediğimizi alamasak da oyun mücadele oyuncuların isteği, arzusu, coşkusu ve görmek istediklerimizi değerlendirme anlamında güzel bir karşılaşma oldu.

“STATTAN MUTLU AYRILDIK”

Yani maç sonucunda stattan mutlu ayrıldık. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii bizim bu ligteki bu sezonki gerçek hedefimiz ortada tamamen. Bundan sonraki süreci lige odaklanıp. Ligde öncelikle ilk devreyi nasıl kayıpsız geçeriz. İlk devreyi derken tabii ilk maç Bandırma maçını nasıl güzel bir mücadeleyle bizi mutlu edecek şekilde oradan geri dönerizi düşünmemiz gerekiyor artık.

“KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN”

Sonrasında da tabi zaten gereken şeyler yapılacaktır. Kimsenin burada endişesi olmasın. Tabii haftalar ilerliyor. Bu zorluğu çetin mücadele içerisinde tabii kartlar başlıyor, sakatlıklar başlıyor. Allah'a şükür sakatlıklardan bu sezon biz çok fazla sıkıntı yaşamadık. Ki inşallah yaşamayalım. Dolayısıyla tabii sakatlık hem bireysel anlamda oyuncu için çok hoş bir şey değil hem de genel takıma sirayet eden bir olumsuzluk oluyor.

BERİDZE VE ALİHAN’IN SAKATLIĞI VAR

Bu doğrultuda, Beridze’nin bir sakatlığı var biliyorsunuz. Bunun dışında Atabey Çiçek kardeşimizin biliyorsunuz bir acısı var. Şu anda ailesiyle beraber. Alihan Kubalas’ın kasığında bu ufak bir sakatlığı var ama bu oyuncularımız dışındaki bütün oyuncularımız antrenmandalar. İnşallah Bandırma maçında bize hem o mücadeleyi hem güzel oyunu hem de istediğimiz sonucu alacak oyuncularla maça çıkacağız ve çocuklar hafif işte hep böyle bir sendelediğimiz dönemlerde tekrar ayağa kalkmayı becerdiler. Yine böyle ayağa kalkacağız inşallah koşmaya da devam edeceğiz.

“ÇOK CİDDİ ALEYHİMİZE HATALARA MARIZ KALDIK”

Bu çocuklara sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. Tabi daha evvel defalarca söyledi. Bu zorlu ve çok uzun bir yolculuk ve kimse kimseye alın işte size 3 puan işte maçları biz size verdik. Bu hedefinize böyle elinizi kolunuza sallaya sallaya gidin demeyecek. Rakipler de mücadele ediyor, başka rakipler de var. Onlar da mücadele ediyorlar işte. Sezon başından beri hakemlerle alakalı çok ciddi sorunlarımız var. Yani çok ciddi aleyhimize hatalara maruz kaldık. Ve ısrarla da devam ediyorlar.

“HAKETMEDİĞİMİZ BİŞEY İSTEMİYORUZ”

Bir de ya inşallah temennimiz bundan sonraki süreçte bu sonuçlara etki eden ve maçın gidişatını değiştiren, ne bizim neyimize, ne bizim neyimize ne de aleyhimize inşallah bundan sonra bir hakem hatası yaşanmaz. Biz hak etmediğimiz bir şey de istemiyoruz ama hakkımızın da gasp edilmesini istemiyoruz.

“BANDIRMA MAÇININ GÜZEL GEÇECEĞİNE İNANIYORUM”

Bu konuda sonuna kadar da insanların karşısına çıkıp bu duruma itiraz edeceğiz. Ne kadar değişir onu bilemiyoruz. Elimizden geldiğince bu durumu gündeme taşıyıp itiraz etmeye çalışacağız. Yani ben Bandırma maçının inşallah güzel geçeceğine ve sonrasındaki kalan 2 maçta bu maçın moraliyle ilk devreyi tamamlayacağımıza inanıyorum.”

“HARUN’U KAYBETTİK DİYE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Alanyaspor maçında iyi performans gösteren kaleci Harun Tekin ile ilgili konuşan Sağlam şunları ifade etti. “Biz Harun'u kaybettik diye bir düşüncemiz olmadı hiç. O belli kesimin kendi içinde yaşadığı bir şeydi. Gereksiz bir hezeyandı yani. Bizim öyle bir endişemiz olmadı. Biz kalecilerimize, Enes'e, Ahmet'e, hepsine sonuna kadar güveniyoruz. Hepsi iyi kaleci yani. Harun bundan önceki performansıyla da öyle bizi gelecek adına endişelenecek karamsarlığa düşecek bir şey performans ortaya koymadı. Ki iyi bir maç oynadı. Onun dışında iyi maç oynayan bir çok oyuncumuz da oldu. O açıdan da biz mutluyuz inşallah bunları böyle üst üste koyup değerlendirip. Bundan sonraki dönemle alakalı da işte bu referanslarla geleceği planlamaya çalışıyoruz.”