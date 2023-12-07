Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Akdağ olacak.