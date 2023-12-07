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Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Trendyol 1.Lig'in 15.haftasında oynanacak Bandırmaspor - Kocaelispor maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek

İhlas Haber Ajansı
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Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaşmasının hakemi belli oldu mask

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor’un sahasında  Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Akdağ olacak.
# Kocaelispor

07 Ara 2023 - 16:12 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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