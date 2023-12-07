07 Ara 2023 - 16:37- Siyaset G:

İŞTE MHP'NİN 'YEREL SEÇİM' KARARI!

Yerel seçimler için hazırlıklar sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerde ittifak yapılacak illere için bilgileri paylaştı.
İŞTE MHP'NİN 'YEREL SEÇİM' KARARI! mask

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, " Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi.

"TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Yerel seçimlere çok sıkı hazırlandıklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, “ Cumhuriyet’in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti’yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye’nin önünü açacak. ” dedi.

"MUTABAKAT SAĞLADIK"

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AKPi ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye’nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi” diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE ORTAK ADAY"

İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.

30 BÜYÜKŞEHİR

MHP ve AKP'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

  1. Adana Büyükşehir Belediyesi
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  4. Aydın Büyükşehir Belediyesi
  5. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  6. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  7. Denizli Büyükşehir Belediyesi
  8. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  9. Erzurum Büyükşehir Belediyesi
  10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  11. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  12. Hatay Büyükşehir Belediyesi
  13. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  14. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  15. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  16. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  17. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  18. Konya Büyükşehir Belediyesi
  19. Malatya Büyükşehir Belediyesi
  20. Manisa Büyükşehir Belediyesi
  21. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  22. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  23. Muğla Büyükşehir Belediyesi
  24. Ordu Büyükşehir Belediyesi
  25. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  26. Samsun Büyükşehir Belediyesi
  27. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
  28. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  29. Trabzon Büyükşehir Belediyesi
  30. Van Büyükşehir Belediyesi

Kaynak: MİLLİYET

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07 Ara 2023 - 16:37 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Haydi Bakalım - Daha önce de beraberdiniz, her yerde, her şeyde!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 17:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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