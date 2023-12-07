İŞTE MHP'NİN 'YEREL SEÇİM' KARARI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, " Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi.

"TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Yerel seçimlere çok sıkı hazırlandıklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, “ Cumhuriyet’in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti’yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye’nin önünü açacak. ” dedi.

"MUTABAKAT SAĞLADIK"

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AKPi ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye’nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi” diye konuştu.

İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.

30 BÜYÜKŞEHİR

MHP ve AKP'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hatay Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konya Büyükşehir Belediyesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Mardin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Ordu Büyükşehir Belediyesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Van Büyükşehir Belediyesi

Kaynak: MİLLİYET