İZMEK kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), 47 kurs merkezi ve 96 branş ile kadınların hem sosyal faaliyetlerini artırmak hem de meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla hizmetlerine devam ediyor.
Bu çerçevede İZMEK, kadınların toplumdaki okuryazarlık seviyesini de artırmak amacıyla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.