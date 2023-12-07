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Başkan Söğüt: "Üreten kadınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

"Üreten Kadınlar" programında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadınlarımıza ekonomiye, üretime katkıda bulunma fırsatını tanıdığımız anda biliyorum ki, hem kadınlarımız daha mutlu olacak, hem de ülkemizin ekonomisine, ülkemizin büyümesine, güçlenmesine büyük bir katkı sağlanmış olacak. Üreten kadınlarımızın faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kentin üreten kadınlarıyla bir araya geldi. Körfez Belediyesi ev sahipliğinde ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin katkılarıyla gerçekleştirin program, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bugün hakikaten çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Özellikle bu salonu dolduran kadınlarımız ile birlikte üretmenin, ekonomizme katkıda bulunmanın, faydalı olmanın mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle dönem içerisinde hep kadınlarımız için ne yapabiliriz, kadınlarımızı hayatın içinde çok daha aktif, çok daha etkin, üreten ve kazanç sağlayan hale nasıl getirebiliriz hep bunu çalışması, düşüncesi içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki, toplumumuzun yarısından fazlasını kadınlarımız oluşturuyor. Kadınlarımıza ekonomiye, üretime katkıda bulunma imkanını, fırsatını tanıdığımız anda biliyorum ki, hem kadınlarımız daha mutlu olacak, hem de ülkemizin ekonomisine, ülkemizin büyümesine, güçlenmesine büyük bir katkı sağlanmış olacak. Üreten kadınlarımızın faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
# büyük, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt

07 Ara 2023 - 19:45 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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