Çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla “2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Desteği”nden yaralanan çiftçilere, katı organomineral taban gübresi desteği sağlıyor. Bu yıl yem bitkisi tohumu yetiştiriciliği yapan 3 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli toplam 2.300 ton gübre verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

TARIMSAL KALKINMA

Türkiye’ye örnek olan projelerle Kocaeli genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için çiftçilere her türlü katkıyı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üretmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), topraksız tarım, mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda projeyle üreticilerin yanında olan Büyükşehir, bu yıl da desteklerini artırarak sürdürüyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, bu yıl yem bitkisi tohumu yetiştiriciliği yapan 3 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli toplam 2.300 ton katı organominera taban gübresi verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Üreticiler, belirtilen tarihlerde, belirlenen yerlere kimlik kartlarıyla başvuruda bulunabilecek.