Gebze, Yuvacık, Diliskelesi galip Kullar ve Gölcükspor mağlup

GEBZE: “LİDERLİĞE DEVAM” DEDİ: 2-0

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Gebzespor, liderliğini bu hafta da sürdürdü. Temsilcimiz, 2. grupta mücadele eden bir diğer temsilcimiz olan Kullarspor ile mücadele etti. Lider Gebze, Özgür Can Özcan’ın attığı goller ile Kullarspor karşısında 2-0 galip geldi. Mor Menekşeler, aldıkları bu skor ile: “ Liderliğe devam” dedi.

YUVACIK, UZUNKÖPRÜ’YE PATLADI: 4-0

BAL, 2. Grup’ta sıkıntılı günler geçiren Yuvacıkspor, önceki gün sahasında Uzunköprüspor’u konuk etti. Haftalardır iyi futbol oynamasına rağmen sonuca ulaşmakta zorlanan temsilcimiz, Uzunköprüspor’u 4-0 mağlup ederek adeta zinciri kırdı. Büyük sevinç yaşanan Yuvacıkspor’da, galibiyeti getiren golleri, Ahmet Tokmak (2), Ömer Can Tangüner ve Tolunay Bekçi kaydetti.

DİLİSKELESİ İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ: 2-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden iki temsilcimiz, Diliskelesispor ile Gölcükspor önceki gün bir araya geldi. Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Diliskelesispor 2-0 kazandı. Bölgesel Amatör Lig’de istikrarlı bir şekilde mücadele eden Diliskelesi, bu hafta da taraftarlarını sevindirdi. Diliskelesi’nin gollerini, Görkem Akıllı ve Mücehid Çakmak attı.