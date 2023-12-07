CHP’de Tüzün ve Çakırözer Kocaeli’ye geliyor

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Kocaeli’de de görevli milletvekillerinin ilimize geleceği ve görüşmelerine başlayacağı belirtildi. Buna göre yarın kente geleceği belirtilen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, saat 10.30’da il binasına gelecek. Sonrasında ise 11.00’de de CHP İl Başkanı Bülent Sarı’nın da katılacağı toplantı ile yapılacak çalışmalarla ilgili kamuoyu bilgilendirilecek.
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer
NİHAİ KARAR GENEL MERKEZİN
Kentimizde görevlendirilen CHP’li vekiller Yaşar Tüzün ve Utku Çakırözer’in hem belediye başkan aday adayları ve hem de örgüt yöneticileri ile milletvekilleri ile yapacakları görüşmeleri rapor haline getirecek. Genel merkez yönetiminin bu rapor doğrultusunda fikir sahibi olacağı, ancak son nihai kararın bu rapor dışında da alınabileceği edinilen bilgiler arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.