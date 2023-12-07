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CHP’de Tüzün ve Çakırözer Kocaeli’ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 5 Aralık Salı günü itibarıyla belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için aday adaylığı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi de genel merkezle ilgili süreç başlatıldı. Buna göre parti genel merkezi tarafından kentlerde görevlendirilen milletvekillerinin çalışmaları ile aday adayları ile ilgili süreç yönlendirilecek.

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CHP’de Tüzün ve Çakırözer Kocaeli’ye geliyor mask
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BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Kocaeli’de de görevli milletvekillerinin ilimize geleceği ve görüşmelerine başlayacağı belirtildi. Buna göre yarın kente geleceği belirtilen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, saat 10.30’da il binasına gelecek. Sonrasında ise 11.00’de de CHP İl Başkanı Bülent Sarı’nın da katılacağı toplantı ile yapılacak çalışmalarla ilgili kamuoyu bilgilendirilecek.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

NİHAİ KARAR GENEL MERKEZİN
Kentimizde görevlendirilen CHP’li vekiller Yaşar Tüzün ve Utku Çakırözer’in hem belediye başkan aday adayları ve hem de örgüt yöneticileri ile milletvekilleri ile yapacakları görüşmeleri rapor haline getirecek. Genel merkez yönetiminin bu rapor doğrultusunda fikir sahibi olacağı, ancak son nihai kararın bu rapor dışında da alınabileceği edinilen bilgiler arasında.
# Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, chp, CHP Kocaeli, aday, karar

07 Ara 2023 - 20:33 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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