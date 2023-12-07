CHP’de Tüzün ve Çakırözer Kocaeli’ye geliyor

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Kocaeli’de de görevli milletvekillerinin ilimize geleceği ve görüşmelerine başlayacağı belirtildi. Buna göre yarın kente geleceği belirtilen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, saat 10.30’da il binasına gelecek. Sonrasında ise 11.00’de de CHP İl Başkanı Bülent Sarı’nın da katılacağı toplantı ile yapılacak çalışmalarla ilgili kamuoyu bilgilendirilecek.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

NİHAİ KARAR GENEL MERKEZİN

Kentimizde görevlendirilen CHP’li vekiller Yaşar Tüzün ve Utku Çakırözer’in hem belediye başkan aday adayları ve hem de örgüt yöneticileri ile milletvekilleri ile yapacakları görüşmeleri rapor haline getirecek. Genel merkez yönetiminin bu rapor doğrultusunda fikir sahibi olacağı, ancak son nihai kararın bu rapor dışında da alınabileceği edinilen bilgiler arasında.