Bilgin’den ziyaretlere devam

ODA EV KOOPERATİF ZİYARETLERİ YAPTI

Buna göre Bilgin ve beraberindeki yöneticiler; Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Yarımca Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Ali Özdemir ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ile ayrı ayrı bir araya geldi ve süreçle ilgili kendileri ile sohbet ederek fikirlerini aldı. Bilgin, ilçe için yapmak istediği birçok proje ve hizmetin olduğunu söyledi.