Bilgin’den ziyaretlere devam

ODA EV KOOPERATİF ZİYARETLERİ YAPTI
Buna göre Bilgin ve beraberindeki yöneticiler; Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Yarımca Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Ali Özdemir ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ile ayrı ayrı bir araya geldi ve süreçle ilgili kendileri ile sohbet ederek fikirlerini aldı. Bilgin, ilçe için yapmak istediği birçok proje ve hizmetin olduğunu söyledi.
ODA EV KOOPERATİF ZİYARETLERİ YAPTI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.