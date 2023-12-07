- Siyaset

Bilgin’den ziyaretlere devam

AKP’nin Körfez Belediye Başkan aday adaylarından, mevcut meclis üyesi Mete Bilgin, saha programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerine sık sık konuk olan Bilgin, önceki gün de bazı oda ve kooperatifleri ziyaret etti.

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Bilgin’den ziyaretlere devam mask

ODA EV KOOPERATİF ZİYARETLERİ YAPTI
Buna göre Bilgin ve beraberindeki yöneticiler; Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Yarımca Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Ali Özdemir ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ile ayrı ayrı bir araya geldi ve süreçle ilgili kendileri ile sohbet ederek fikirlerini aldı. Bilgin, ilçe için yapmak istediği birçok proje ve hizmetin olduğunu söyledi.

07 Ara 2023 - 21:01 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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