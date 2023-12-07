YRP’de amaç; ahlaklı belediyeler!

“BELEDİYELER BORÇ İÇİNDE!”

Belediyelerin çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı kurumlar haline geldiğini dile getiren Kılıç, “Milletimiz 1989-1994 yılları arasındaki milli görüş belediyeciliğinin özlemi içinde. Bugün Türkiye’de bir yanda rantçı, bir yanda heykelci, bir yanda da örgütçü belediyecilerle karşı karşıyayız. Bunların hepsi artık çökmüştür. Belediyelerde bugün yaşanan sorunların temelinde ahlak yoksunluğu yarıyor. Belediyeler boğazına kadar borca batmış durumda. İlçe belediyelerinde borçlar 100 milyondan başlıyor. İl belediyelerinde borçlar 1 milyara çıkıyor. Büyükşehir’lerde5 milyara dayanmış. Biz yerel yönetimlerde ahlaklı yönetim anlayışını hakim kılacağız” dedi.