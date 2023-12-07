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YRP’de amaç; ahlaklı belediyeler!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe yönetiminin haftalık toplantısı önceki akşam gerçekleşti. Toplantı öncesinde Gebze Belediyesi meclis üyelikleri için aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin dosyaları kabul edildi. Yerel seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, 40 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi ve partinin son 3 ayda yüzde 30 büyüdüğünü dile getirdi.

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YRP’de amaç; ahlaklı belediyeler! mask

“BELEDİYELER BORÇ İÇİNDE!”
Belediyelerin çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı kurumlar haline geldiğini dile getiren Kılıç, “Milletimiz 1989-1994 yılları arasındaki milli görüş belediyeciliğinin özlemi içinde. Bugün Türkiye’de bir yanda rantçı, bir yanda heykelci, bir yanda da örgütçü belediyecilerle karşı karşıyayız. Bunların hepsi artık çökmüştür. Belediyelerde bugün yaşanan sorunların temelinde ahlak yoksunluğu yarıyor. Belediyeler boğazına kadar borca batmış durumda. İlçe belediyelerinde borçlar 100 milyondan başlıyor. İl belediyelerinde borçlar 1 milyara çıkıyor. Büyükşehir’lerde5 milyara dayanmış. Biz yerel yönetimlerde ahlaklı yönetim anlayışını hakim kılacağız” dedi.
# türkiye

07 Ara 2023 - 21:09 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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