Başkan Özlü, komşularına misafir olmayı sürdürüyor

Başiskele’nin her bir mahallesinde sık sık vatandaş buluşmaları, hasta-yaşlı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan M. Yasin Özlü, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve isteklerini birinci ağızdan dinlemeye ve ortak yönetim anlayışıyla istişare kültürünü kent geneline yaymayı sürdürüyor.

YEŞİLYURT MAHALLESİ’NDE HASTA VE YAŞLI ZİYARETİ

Başiskele’nin evladı olarak kentin her mahallesinde sıcak ve samimi ortamda karşılanan Başkan Özlü, her yaştan hemşehrisinin gönlüne dokunuyor. Bu kapsamda son olarak Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden komşularına misafir olan Özlü, mahallenin kanaat önderlerinden İbrahim Çuhadar’ı evinde ziyaret etti. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Nihat Karaaslaner’in de eşlik ettiği ziyarette gönülden gönüle köprüler kuruldu, hoş sohbet gerçekleştirildi. İbrahim amcanın sağlık ve sıhhati hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, istek ve taleplerini de dinledi. Hoş sohbeti ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Özlü, İbrahim amcaya Allah’tan sağlık ve afiyet diledi.

Başkan Özlü, daha sonra hasta ve yaşlı ziyareti kapsamında mahallenin büyüklerinden Emine Çoğlan ve ailesini evinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinleyerek notlar aldı ve ilgili müdürlerine talimatlar verdi. Emine teyzeye hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diledi.

SİTE ZİYARETLERİ

Başiskele’de güzel işlerin sayısını ve kalitesini artıracak yeni yatırım ve projeler yapmak için 7’den 77’ye herkesin görüşüne, önerisine ve talebine başvuran Başkan M. Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi’nde site ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kadın erkek, genç yaşlı, büyük küçük her yaştan ve her kesimden hemşehrileriyle buluşma ve görüşme imkanı sunan site ziyaretlerine büyük önem veren Başkan M. Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi Platinum Sitesi’nde oturan komşularının istek, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Başkan Özlü, site sakinlerine samimi sohbetler gerçekleştirerek kent genelinde ve mahallede yapılan hizmetleri ve eserleri, gelecek dönemde yapılacak hizmet ve projeleri anlattı.

Hoş sohbetleri ve misafirperverliklerinden dolayı değerli hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Özlü, çok büyük değer verdiği küçük kardeşlerine de hediyeler dağıttı.

VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ’NDE ZİYARET

Vezirçftliği Mahallesi’nde Başiskele Belediyesi’nce yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Vezirçiftliği Ulu Camii İmam Hatibi Remzi Demir'i de evinde ziyaret ederek hasbihal etti.

Başkan Özlü ev ziyareti sonrasında ise mahallede kurulan semt pazarında da uğrayarak pazarcı esnafı ve hemşehrilerine hayırlı ve bereketli alışverişler dileklerinde bulundu.