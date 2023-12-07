Çamaşır makinesi yangına sebep oldu

Olay, Çenedağ Mahallesi Gazi Sokak'taki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin içinde dumanların olduğunu fark eden L.K. isimli kadın, mutfağa gittiğinde çamaşır makinesinden alevler çıktığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle mutfakta hasar meydana geldi.