Olay, Çenedağ Mahallesi Gazi Sokak'taki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin içinde dumanların olduğunu fark eden L.K. isimli kadın, mutfağa gittiğinde çamaşır makinesinden alevler çıktığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle mutfakta hasar meydana geldi.
- Asayiş
Çamaşır makinesi yangına sebep oldu
Derince ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.