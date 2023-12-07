07 Ara 2023 - 22:06- Gündem G:

VALİLİK UYARDI! Kocaeli fırtınaya teslim!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kocaeli'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına eseceği tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
VALİLİK UYARDI! Kocaeli fırtınaya teslim! mask

Kocaeli Valiliği'nin açıklamasında:

" Marmara'da rüzgarın (08.12.2023) Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
# marmara

07 Ara 2023 - 22:06 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.208.860 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL