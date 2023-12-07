- Sağlık

Demans olmak istemeyen her gün tüketsin! Beyni nakış gibi işliyor

Yaş aldıkça zihinsel sağlığımıza dikkat etmek, bilişsel işlevimizi korumak ve hatta iyileştirmek önemli bir hale geliyor. Son araştırmalara göre düzenli olarak çilek tüketmek, ileri yaşlarda demans riskini azaltabilir ve bilişsel gerilemeyi önleyebilir.
Demans olmak istemeyen her gün tüketsin! Beyni nakış gibi işliyor mask

50 ila 65 yaşları arasındaki aşırı kilolu bireylerde hafif düzeyde bilişsel gerileme yaşayan 30 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, çilek tüketiminin beyin sağlığına olumlu etkilerini ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, katılımcıların günlük diyetlerine çilek takviyeleri eklenmiş ve 12 hafta boyunca çeşitli bilişsel yetenekleri ölçen testler yapıldı.

Bilişsel yetenekleri iyileştiriyor 

Çalışmanın sonuçlarına göre çilek takviyesi alan katılımcılar, bilgileri hatırlamada daha az zorluk yaşadıklarını ve depresyon belirtilerinde gözle görülür bir azalma olduğunu rapor etti.

Bu durum çileğin içerdiği antioksidanlar, özellikle antosiyaninlerin, metabolik ve bilişsel yetenekleri iyileştirme konusundaki etkin rolünü destekliyor.

Yaban mersini de aynı etkiyi gösteriyor 

Araştırmacılar ayrıca, yaban mersini tüketiminin de benzer olumlu etkileri olduğunu belirtiyorlar.

Yaban mersini, çilek gibi antosiyaninler içerir ve bu antioksidanlar yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir.

Beyin sağlığınızı korumak ve geliştirmek için günlük diyetinize çilek ve yaban mersini eklemek harika bir başlangıç olabilir.

Bu meyveler sadece lezzetli değil aynı zamanda beyin sağlığınıza olan olumlu etkileri ile bilinirler.

Ayrıca dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve stresten kaçınmak da bilişsel işlevinizi desteklemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: MİLLİYET

07 Ara 2023 - 22:16 - Sağlık

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