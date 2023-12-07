Demans olmak istemeyen her gün tüketsin! Beyni nakış gibi işliyor

50 ila 65 yaşları arasındaki aşırı kilolu bireylerde hafif düzeyde bilişsel gerileme yaşayan 30 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, çilek tüketiminin beyin sağlığına olumlu etkilerini ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, katılımcıların günlük diyetlerine çilek takviyeleri eklenmiş ve 12 hafta boyunca çeşitli bilişsel yetenekleri ölçen testler yapıldı.

Bilişsel yetenekleri iyileştiriyor

Çalışmanın sonuçlarına göre çilek takviyesi alan katılımcılar, bilgileri hatırlamada daha az zorluk yaşadıklarını ve depresyon belirtilerinde gözle görülür bir azalma olduğunu rapor etti.

Bu durum çileğin içerdiği antioksidanlar, özellikle antosiyaninlerin, metabolik ve bilişsel yetenekleri iyileştirme konusundaki etkin rolünü destekliyor.

Yaban mersini de aynı etkiyi gösteriyor

Araştırmacılar ayrıca, yaban mersini tüketiminin de benzer olumlu etkileri olduğunu belirtiyorlar.

Yaban mersini, çilek gibi antosiyaninler içerir ve bu antioksidanlar yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir.

Beyin sağlığınızı korumak ve geliştirmek için günlük diyetinize çilek ve yaban mersini eklemek harika bir başlangıç olabilir.

Bu meyveler sadece lezzetli değil aynı zamanda beyin sağlığınıza olan olumlu etkileri ile bilinirler.

Ayrıca dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve stresten kaçınmak da bilişsel işlevinizi desteklemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: MİLLİYET