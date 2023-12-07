İŞTE KAPIDA VİZE UYGULAMASIYLA GİDİLEBİLECEK 10 YUNAN ADASI

SAKIZ ADASI

Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcut

MİDİLLİ ADASI

Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılıyor. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusunda yer alıyor Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer var

RODOS ADASI

Ege’nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye‘den Rodos Adası‘na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılıyor. Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları’nın en büyüğü olan Rodos‘a açılan tatil kapısı olmayı başarmış. Marmaris’ten Rodos’a düzenli olarak feribot seferleri düzenleniyor

SAMOS ADASI

Türkiye’den Samos’a gitmek birçok bakir Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok. Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası. Kuşadası ve Seferihisar’dan (Sığacık) feribotla Samos’a gidebiliyorsunuz.

KOS ADASI

İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adası. Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500. Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunuyor. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumda.

MEİS ADASI

Meis Adası'na, Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı var. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkün. Adada bir havaalanı var. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri bulunuyor

PATMOS ADASI

Patmos Adası, Ege Denizi'nde küçük bir ada. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu var. En yüksek noktası Profitis Ilias.

LEROS ADASI

Leros Adası, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediye. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçası. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet veriyor.

KALİMNOS ADASI

Kalimnos Adası, Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer alıyor. Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesi. Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürüyor

SİMİ ADASI

Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum’dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris’den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos’a geçip Rodos’tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz. Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.

Kaynak: NTV