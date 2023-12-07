FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem İmamı' yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıldır aranan Bünyamin Bulut, Ankara’da saklandığı adreste yakalandı. Sincan ilçesinde yakalanan Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ mensubu olan ve 6 yıldır aranan Emniyet Mahrem İmamı Bünyamin Bulut’un saklandığı adres tespit edildi. Polis Akademisi 1997 devrelerinden sorumlu öğretmen olduğu öğrenilen Bulut, Sincan ilçesinde yakalandı. Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: CNN TÜRK