FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem İmamı' yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıldır aranan Bünyamin Bulut, Ankara’da saklandığı adreste yakalandı. Sincan ilçesinde yakalanan Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
TUTUKLANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ mensubu olan ve 6 yıldır aranan Emniyet Mahrem İmamı Bünyamin Bulut’un saklandığı adres tespit edildi. Polis Akademisi 1997 devrelerinden sorumlu öğretmen olduğu öğrenilen Bulut, Sincan ilçesinde yakalandı. Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.