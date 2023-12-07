- Asayiş

Elazığ'da deprem

AFAD, Elazığ Arıcak'ta 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Elazığ'da deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD)’ın paylaştığı verilere göre Elazığ’ın Arıcak ilçesinin Üçocak beldesi yakınlarında deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken derinliği 5.0 kilometre yeraltında gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: YENİÇAĞ
# Deprem, afad

07 Ara 2023 - 23:21 - Asayiş

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