Dikkat! 6 ilçede elektrik kesintisi!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|54068
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATİH SULTAN
|GEZER SK., ISIL, KIRAÇ SK., NARLI SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK.
|08.12.2023
|09:00
|17:00
|54291
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|ALP, ANAFARTALAR, BULUT SK., ÇAKIR AHMET, DAR, ESEN YALI SK., IHLAMUR SK., İSKELE SK., KARAMANOGLU, KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., MEHMET YUSUF BORA, MÜREN SK., ORKİNOS SK., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK.
|08.12.2023
|09:00
|17:00
|54317
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.
|08.12.2023
|09:30
|17:00
|54370
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK.
|08.12.2023
|09:00
|17:00
|54402
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|3236, ALP SK., AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., DALGA SK., DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., ISPARI, İNCİ SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KORDONBOYU, KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., ŞAFAK SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK.
|08.12.2023
|09:00
|17:00
|54417
|KOCAELİ
|İZMİT
|YESILOVA, YEŞİLOVA
|ASLI, AYKAR, AYKAR SK., BIBERIYE, BİBERİYE SK., BURÇAK SK., CESUR, CESUR SK., DEĞİŞİM SK., ECE SK., ERİK SK., ERMAN SK., GAMZE SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAYRANLAR, KARDEŞ SK., KASSEL SK., KUTLU SK., MASUM SK., SEGAH SK., SELİN SK., SERPİL SK., ŞEHİT BURHAN SARI SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., TUTKU SK., ZIRVE, ZÜBEYDE HANIM CD.
|08.12.2023
|09:00
|15:30
|54423
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|08.12.2023
|09:00
|17:00
|54486
|KOCAELİ
|GEBZE
|AKSE
|456., 456. SK., 555., 556., 556. SK., 557., 557. SK.
|08.12.2023
|08:30
|12:00
|54489
|KOCAELİ
|GEBZE
|AKSE
|RAHMİ DİBEK CD.
|08.12.2023
|13:00
|16:00
Dikkat! 6 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
08 Ara 2023 - 00:23 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.