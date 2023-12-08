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Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı

Halil Falyalı ile şoförünün öldürüldüğü silahlı saldırının faili olduğu belirtilen bir kişi Hollanda’da yakalandı.
Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı mask

Yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de Kuzey Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Falyalı ile şoförünün öldürüldüğü silahlı saldırının faili olduğu belirtilen bir kişinin Hollanda’da yakalandığı duyuruldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta çifte cinayet işlediğinden şüphelenilen zanlının, bu hafta başında Lahey yakınlarındaki Zoetermeer kasabasında düzenlenen bir operasyonda yakalandığı bildirildi.

Hollanda polisinin, Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine zanlıyı takibe aldığı ve Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığını tespit ettiği belirtildi.

Çarşamba öğleden sonra Lahey’de sorgu hakiminin karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Kaynak: SOL HABER
# türkiye, tespit

08 Ara 2023 - 00:40 - Asayiş

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