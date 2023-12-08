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Kaynar su kazanına düşen işçi feci şekilde can verdi

Çorum'da çalıştığı iş yerinde kaynar su kazanına düşerek ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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Kaynar su kazanına düşen işçi feci şekilde can verdi mask

Halil Güvenç (29), 30 Kasım'da Çorum- Ankara kara yolunda çalıştığı fabrikada, malzemelerin yumuşatılması için kullanılan kaynar su kazanına düştü. 

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Vücudunda yanıklar oluşan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Güvenç, 7 gün süren tedavi sürecinin ardından kurtarılamadı.
# Ankara, sağlık, eğitim

08 Ara 2023 - 00:51 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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